All CATEGORIES
☰ Menu

Zika? It hasn’t gone away, but some travelers are shrugging

By Beth J. Harpaz
Associated Press

Published: March 3, 2017 - 04:16 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This undated photo shows a woman on the beach at the Lapa Rios Lodge in Costa Rica. Owner Hans Pfister says business at the lodge was hurt last year by concerns over the Zika virus, which is spread by mosquitoes, but this year Zika has faded from the headlines and Pfister says his guests are back. (Lapa Rios Lodge via AP)


 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next