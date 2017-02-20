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After a lifetime of banking, it’s difficult to process this FirstMerit transaction

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: February 20, 2017 - 09:55 PM

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