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Events planned as Summit County marks 100th anniversary of U.S. entry in World War I

Beacon Journal staff report

Published: March 31, 2017 - 09:50 AM
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A poster from the National War Garden Commission urges U.S. citizens to plant gardens during World War I. | Akron Beacon Journal file photo


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