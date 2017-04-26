All CATEGORIES
☰ Menu

Local history

Fairlawn man, 94, shares Depression-era tale of a wonderful birthday gift in 1935

By Mark J. Price Beacon Journal staff writer

Published: April 26, 2017 - 05:24 PM | Updated: April 28, 2017 - 05:27 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dick Snader, 94, reminisces about one of the most memorable gifts he ever received on his 12th birthday. Dick Snader's aunt gave him a home-grown apple during the Depression in 1935. (Mark Price/Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

apple28web - AKRON BEACON JOURNAL
Fairlawn man, 94, shares Depression-era tale of a wonderful birthday gift in 1935 - 4:30 PM

Psssst. Hey, kids. Put down your cellphones. Turn off your televisions. Pause your video games. Dick Snader has a story that he’d like to tell to you.

The World War II veteran marked two milestones this week. He and his wife, Pauline, who live in Fairlawn, celebrated their 70th anniversary Wednesday. Then on Thursday, he turned 94 years old.

Religious events — Compiled for April 29, 2017 - 4:39 PM
thingstodo0428cut
Things to Do, April 28: Grapes Under Glass; Beatles Cartoonfest; Garry Tallent; ‘Lizzie’ rock musical
thingstodo0427
Things to Do, April 27: Canton Film Fest begins; Apollo’s Fire at library; artist talk at museum; raunchy puppet at Dobama
eatthis27
Cookbooks, milk and cookies and pancakes — Food events Week of April 27
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next