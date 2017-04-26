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Fairlawn man, 94, shares Depression-era tale of a wonderful birthday gift in 1935

By Mark J. Price Beacon Journal staff writer

Published: April 26, 2017 - 05:24 PM | Updated: April 28, 2017 - 05:27 PM
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Dick Snader, 94, reminisces about one of the most memorable gifts he ever received on his 12th birthday. Dick Snader's aunt gave him a home-grown apple during the Depression in 1935. (Mark Price/Akron Beacon Journal)


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