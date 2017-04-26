All CATEGORIES
☰ Menu

Local history

Fairlawn man, 94, shares Depression-era tale of a wonderful birthday gift in 1935

By Mark J. Price Beacon Journal staff writer

Published: April 26, 2017 - 05:24 PM | Updated: April 28, 2017 - 02:17 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dick Snader, 94, reminisces about one of the most memorable gifts he ever received on his 12th birthday. Dick Snader's aunt gave him a home-grown apple during the Depression in 1935. (Mark Price/Akron Beacon Journal)


 

MOST POPULAR

Prev Next