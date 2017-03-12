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Local history: 100 years ago, Goodrich built blimps too

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: March 12, 2017 - 11:17 PM | Updated: March 13, 2017 - 04:29 PM
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The Curtiss Airplane Co. of New York furnished two-man gondolas as the B.F. Goodrich Co. of Akron built eight airships for the U.S. Navy during World War I. | B.F. Goodrich Co., University of Akron Archival Services.


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