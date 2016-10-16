Local history: A stripper, a Bible and a murder

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V2UmIzgyMTc7cmUgbG9va2luZyBiYWNrIHRvZGF5LCBidXQgbm90IHRvbyBmYXIgYmFjay48
L3A+PHA+SGVyZSBhcmUgYSBjb3VwbGUgb2YgdXBkYXRlcyBvbiBsb2NhbCBoaXN0b3J5IHN0b3Jp
ZXMgdGhhdCB3ZXJlIGZlYXR1cmVkIHJlY2VudGx5IGluIDxlbT5UaGlzIFBsYWNlLCBUaGlzIFRp
bWU8L2VtPiwgcGx1cyBhIG5ldyBteXN0ZXJ5IHRoYXQgYSBrbm93bGVkZ2VhYmxlIGxpYnJhcmlh
biBzb2x2ZWQgaW4gcmVjb3JkIHRpbWUuPC9wPjxwPlNlZSB5b3UgbmV4dCB3ZWVrLCBoaXN0b3J5
IGZhbnMuIFNhbWUgJiM4MjIwO3RoaXMgcGxhY2UsJiM4MjIxOyBzYW1lICYjODIyMDt0aGlzIHRp
bWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaGF0IGEgbWF0aW5lZSE8L3A+PHA+S2F0aGxlZW4gRWR3YXJkcyBz
YWlkIGhlciBmYXRoZXIsIEphY2sgSGFhZywgd2FzIG9uZSBvZiB0aG9zZSBib3lzIHdobywgYXQg
dGhlIGFnZSBvZiA5LCBzYXcgc3RyaXBwZXIgR3lwc3kgUm9zZSBMZWUgcGVyZm9ybSBpbiBPY3Rv
YmVyIDE5NDEgYXQgdGhlIFBhbGFjZSBUaGVhdGVyIGluIEFrcm9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QWxt
b3N0IGV2ZXJ5IFNhdHVyZGF5LCBoZSB0b29rIHRoZSBidXMgZG93bnRvd24gYW5kIHdhdGNoZWQg
dGhlIG1hdGluZWVzLCYjODIyMTsgc2hlIGV4cGxhaW5lZC4gJiM4MjIwO0xpdHRsZSBkaWQgaGUg
a25vdyB0aGF0IGhlIHdhcyBhYm91dCB0byBzZWUgdGhlIHNob3cgb2YgaGlzIHlvdW5nIGxpZmUu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtBY2NvcmRpbmcgdG8gbXkgZGFkLCBoZSB3YXMgaW4gdGhlIGJhbGNvbnkg
b3IgcmVhciBvZiB0aGUgdGhlYXRlci4gQXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGF0IG1vdmllLCBNaXNzIExl
ZSBjYW1lIG91dCBhbmQgZGlkIGhlciB0aGluZy4gSW1hZ2luZSBoaXMgc3VycHJpc2Ugd2hlbiB0
aGlzIGxhZHkgYXBwZWFyZWQsIGFuZCBzdGFydGVkIHRvIHBlZWwgb2ZmIGFydGljbGVzIG9mIGNs
b3RoaW5nLiBIZSB3YXMgZW50cmFuY2VkIGJ5IHRoaXMgd2hvbGUgb3BlcmF0aW9uIGFuZCBkZWNp
ZGVkIHRoYXQgZm9yIHRoZSBuZXh0IG1vdmllLCBoZSBvdWdodCB0byBtb3ZlIGRvd24gYSBsaXR0
bGUgY2xvc2VyLiBTbyBoZSBkaWQsIHJpZ2h0IGludG8gdGhlIGZyb250IHJvdy4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkF0IHRoZSBjbG9zZSBvZiB0aGUgbmV4dCBmZWF0dXJlLCBMZWUgY2FtZSBvdXQgYW5kIHJl
cGVhdGVkIGhlciBtb3Rpb25zLiBTaGUgc3BvdHRlZCB5b3VuZyBKYWNrIGluIHRoZSBhdWRpZW5j
ZSBhbmQgY2FsbGVkIGhpbSBvdXQuICYjODIyMDtXZWxsLCB3aG8gaXMgdGhpcyBjdXRlIHlvdW5n
IG1hbiBpbiB0aGUgZnJvbnQ/IFdoYXQmIzgyMTc7cyB5b3VyIG5hbWU/JiM4MjIxOzwvcD48cD4m
IzgyMjA7UXVpdGUgdGhlIGRheSBmb3IgYSB5b3VuZyBOb3J0aCBIaWxsIGJveSwmIzgyMjE7IEVk
d2FyZHMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0FuZCBoZSBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCB3YWl0IHRvIGdldCBob21l
IHNvIGhlIGNvdWxkIHRlbGwgaGlzIG1vdGhlciBqdXN0IHdoYXQga2luZCBvZiBkYXkgaGUgaGFk
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+Rm9ydHVuYXRlbHksIEhhYWcmIzgyMTc7cyBtb3RoZXIsIE1hcnkgSmFu
ZSBIYWFnLCBoYWQgYSBzZW5zZSBvZiBodW1vciBhYm91dCBzdWNoIHRoaW5ncywgRWR3YXJkcyBz
YWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QXMgbXkgZGFkIGRlc2NyaWJlZCB0aGlzIHByZXR0eSBsYWR5LCBr
aW5kYSB0YWtpbmcgaGVyIGNsb3RoZXMgb2ZmLCBidXQgbm90IHJlYWxseSwgbXkgZ3JhbmRtb3Ro
ZXIgbGlzdGVuZWQgYXMgc2hlIG1hZGUgc3VwcGVyLCBoZXIgc2hvdWxkZXJzIHNoYWtpbmcgYSBs
aXR0bGUgdG8gc3VwcHJlc3MgaGVyIGxhdWdodGVyLCYjODIyMTsgRWR3YXJkcyBzYWlkLiAmIzgy
MjA7WW91IGFyZSBzbyByaWdodCB0aGF0IGl0IHdhcyBhIG1vcmUgaW5ub2NlbnQgdGltZS4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkphY2sgSGFhZywgYSBVLlMuIEFpciBGb3JjZSB2ZXRlcmFuLCBLZW50IFN0YXRl
IGdyYWR1YXRlIGFuZCBmb3VuZGVyIG9mIFNHUyBUb29sLCBkaWVkIGluIDIwMTIgYXQgYWdlIDgw
LiBNYXJ5IEphbmUgSGFhZywgYSByZWdpc3RlcmVkIG51cnNlIGZvciAzMCB5ZWFycyBhdCBTdC4g
VGhvbWFzIEhvc3BpdGFsIGFuZCB0aGUgd2lkb3cgb2YgT2xsaWUgSi4gSGFhZywgZGllZCBpbiAy
MDA5IGF0IGFnZSAxMDcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGFua3MgZm9yIGJyaW5naW5nIHVwIGEgaGFw
cHkgZmFtaWx5IHN0b3J5LCYjODIyMTsgRWR3YXJkcyBzYWlkLjwvcD48cD5DbG9zaW5nIHRoZSBi
b29rPC9wPjxwPkFrcm9uIHJlc2lkZW50IEJlYXRyaWNlIFdvb2xyaWRnZSBoYXMgZm91bmQgYSBn
b29kIGhvbWUgZm9yIHRoZSAxOXRoIGNlbnR1cnkgQmlibGUgZnJvbSB0aGUgV2FybmVyIGZhbWls
eSBvZiBDb3ZlbnRyeSBUb3duc2hpcC48L3A+PHA+SGVyIHBhcmVudHMgZGlzY292ZXJlZCB0aGUg
Ym9vayBpbiB0aGUgMTk1MHMgd2hlbiB0aGV5IGJvdWdodCBhIGZ1cm5pc2hlZCBob21lIG9uIEZp
ZnRoIEF2ZW51ZSBpbiBFYXN0IEFrcm9uLCBhbmQgc2hlIHdhbnRlZCB0byByZXR1cm4gaXQgdG8g
YSByaWdodGZ1bCBoZWlyLjwvcD48cD5BZnRlciBhbiBpdGVtIGFwcGVhcmVkIGluIHRoaXMgY29s
dW1uLCBCZWF0cmljZSByZWNlaXZlZCBzZXZlcmFsIGlucXVpcmllcyBhYm91dCB0aGUgQmlibGUu
PC9wPjxwPlNoZSBkZWNpZGVkIHRvIHR1cm4gaXQgb3ZlciB0byBmYW1pbHkgZ2VuZWFsb2dpc3Qg
S3lsZSBXYXJuZXIsIGEgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgbWFuIHdobyBpcyBhIGRpcmVjdCBkZXNjZW5k
YW50IG9mIHRoZSBXYXJuZXJzIGxpc3RlZCBpbnNpZGUgdGhlIGZyb250IGNvdmVyLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SSBhcHByZWNpYXRlIHRoZSBlZmZvcnQgdGhhdCB5b3UgcHV0IGluIHRoaXMgb24gbXkg
YmVoYWxmLCYjODIyMTsgV29vbHJpZGdlIHRvbGQgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLiAmIzgyMjA7
VGhhbmsgeW91IHZlcnkgbXVjaC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldhcm5lciwgdGhlIGx1Y2t5IHJlY2lw
aWVudCwgc2FpZCBpdCB3YXMgYSAmIzgyMjA7YmVhdXRpZnVsIHN1cnByaXNlJiM4MjIxOyB0byBm
aW5kIHRoZSBmYW1pbHkgaGVpcmxvb20gd2FpdGluZyBmb3IgaGltIHdoZW4gaGUgcmV0dXJuZWQg
aG9tZSBmcm9tIHdvcmsuIEhlIGxvb2tzIGZvcndhcmQgdG8gdXNpbmcgdGhlIGluZm9ybWF0aW9u
IGluIHRoZSBib29rIHRvIGZpbGwgaW4gZ2FwcyBpbiB0aGUgZmFtaWx5JiM4MjE3O3Mgc3Rvcnku
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGxvdmUgdGhlIGZhY3QgdGhhdCB5b3UgcHVibGlzaCBtaW5pLW15c3Rl
cmllcyBmb3IgdGhlIHB1YmxpYyB0byBoZWxwIHNvbHZlLCYjODIyMTsgV2FybmVyIHNhaWQuPC9w
PjxwPkJleW9uZCB0aGUgZ3JhdmU8L3A+PHA+U3BlYWtpbmcgb2YgbXlzdGVyaWVzLCBDdXlhaG9n
YSBGYWxscyByZXNpZGVudCBKYW1lcyBHLiBIdWRraW5zIGFza2VkIHVzIHRvIGhlbHAgZmluZGlu
ZyBhIGdyYXZlIGZyb20gYW4gaW5mYW1vdXMgbXVyZGVyLjwvcD48cD5IYXBweSB0byBvYmxpZ2Us
IEppbS48L3A+PHA+SW4gQXByaWwgMTg1MywgSmFtZXMgUGFya3Mgcm9iYmVkIGFuZCBraWxsZWQg
V2lsbGlhbSBCZWF0c29uIG5lYXIgQmFpbGV5IFJvYWQgYWxvbmcgdGhlIEN1eWFob2dhIFJpdmVy
IGluIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGFraW5nIEJlYXRzb24mIzgyMTc7cyBt
b25leSwgUGFya3MgY3V0IG9mZiBCZWF0c29uJiM4MjE3O3MgaGVhZCwgYW5kIGRpc3Bvc2VkIG9m
IHRoZSBib2R5IGluIHRoZSByaXZlciwmIzgyMjE7IEh1ZGtpbnMgZXhwbGFpbmVkLiAmIzgyMjA7
UGFya3Mgd2FzIGFycmVzdGVkLCBidXQgdGhlIHRyaWFsIHdhcyBoZWxkIGluIEN1eWFob2dhIENv
dW50eSwgd2hlcmUgaGUgd2FzIGZvdW5kIGd1aWx0eSBhbmQgZXhlY3V0ZWQuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5XaGVuIEh1ZGtpbnMgZ2F2ZSBhIHB1YmxpYyBwcmVzZW50YXRpb24gb24gdGhlIGNhc2UsIGEg
d29tYW4gaW4gdGhlIGF1ZGllbmNlIGFza2VkOiBXaGF0IGJlY2FtZSBvZiBCZWF0c29uJiM4MjE3
O3MgYm9keT8gSHVka2lucyB3YXMgdW5hYmxlIHRvIGFuc3dlci4gSGUgY29udGFjdGVkIEN1eWFo
b2dhIEZhbGxzIG9mZmljaWFscywgYnV0IHRoZSByZWNvcmRzIGRpZG4mIzgyMTc7dCBnbyBiYWNr
IHRoYXQgZmFyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7U29tZXRpbWUgSSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGZpbmQsIGFu
ZCB2aXNpdCBCZWF0c29uJiM4MjE3O3MgZ3JhdmUgW2lmIGFueV0sIGFuZCBiZSBhYmxlIHRvIHB1
dCBhbiBlbmQgdG8gdGhlIHNlYXJjaCwmIzgyMjE7IEh1ZGtpbnMgd3JvdGUuICYjODIyMDtQZXJo
YXBzIHlvdSBjb3VsZCBsb29rIGludG8gdGhpcyBhbmQgZmluZCB0aGUgYW5zd2VyLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+V2UgdHVybmVkIHRvIEFrcm9uLVN1bW1pdCBDb3VudHkgUHVibGljIExpYnJhcnkmIzgy
MTc7cyBTcGVjaWFsIENvbGxlY3Rpb25zIERpdmlzaW9uIGZvciBoZWxwLiBMaWJyYXJpYW4gUmVi
ZWNjYSBMYXJzb24tVHJveWVyIHNlYXJjaGVkIGEgZGF0YSYjMTczO2Jhc2UgZnJvbSB0aGUgQ3V5
YWhvZ2EgRmFsbHMgSGlzdG9yaWNhbCBTb2NpZXR5IGFuZCBmb3VuZCB0aGUgYW5zd2VyLjwvcD48
cD5UaGFua3MsIFJlYmVjY2EhPC9wPjxwPkJlYXRzb24gaXMgYnVyaWVkIGF0IE9ha3dvb2QgQ2Vt
ZXRlcnkgaW4gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMuIFNlY3Rpb24gNSwgTG90IDg3MiwgR3JhdmUgMy48L3A+
PHA+V2VsbCwgYXQgbGVhc3QgdGhyZWUtcXVhcnRlcnMgb2YgaGltLCBhbnl3YXkuPC9wPjxwPkJl
YWNvbiBKb3VybmFsIGNvcHkgZWRpdG9yIE1hcmsgSi4gUHJpY2UgaXMgdGhlIGF1dGhvciBvZiB0
aGUgYm9vayA8ZW0+TG9zdCBBa3JvbjwvZW0+IGZyb20gVGhlIEhpc3RvcnkgUHJlc3MuIEhlIGNh
biBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzg1MCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWpwcmljZUB0
aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bWpwcmljZUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.