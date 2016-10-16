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Local history: A stripper, a Bible and a murder

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: October 16, 2016 - 09:54 PM
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Former stripper Gypsy Rose Lee is shown in her dressing room preparing for her role as one of the Floradora girls in the Broadway revue of "I Must Love Someone," July 19, 1939. (AP Photo)


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