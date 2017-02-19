All CATEGORIES
☰ Menu

Local history: Abraham Lincoln had a blast in Ravenna in 1861

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: February 19, 2017 - 08:07 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Abraham Lincoln made a five-minute address in Ravenna in February 1861 as his train traveled from Illinois to the presidential inauguration in Washington, D.C.


MORE IN LIFESTYLE

hist20cut
Local history: Abraham Lincoln had a blast in Ravenna in 1861 - 10:00 PM

Abraham Lincoln didn’t expect to dodge cannon blasts during his train trip from Springfield, Ill., to Washington, D.C., for the presidential inauguration in 1861.

thingstodo0220cut
Things to Do, Feb. 20: Count birds in your yard; Bach in Bath; arts and activities for Presidents Day - 10:50 PM
Spirited entertainers create ‘Carnival of Life’ at Akron Heart Ball - 10:01 PM
Charity events — Week of Feb. 20 - 10:01 PM
The Scene: Reverse raffle for Kidney Foundation - 10:01 PM
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next