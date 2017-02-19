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Local history: Abraham Lincoln had a blast in Ravenna in 1861

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: February 19, 2017 - 08:07 PM
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Abraham Lincoln made a five-minute address in Ravenna in February 1861 as his train traveled from Illinois to the presidential inauguration in Washington, D.C.


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