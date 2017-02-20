All CATEGORIES
☰ Menu

Local history: After a lifetime of banking, it’s difficult to process this FirstMerit transaction

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: February 20, 2017 - 09:55 PM | Updated: February 21, 2017 - 03:06 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A customer drives through the parking lot of the FirstMerit Bank branch off State Road in Cuyahoga Falls across the street from a Huntington Bank branch last year. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal file photo)

RELATED STORIES

MORE IN LIFESTYLE

Things to Do, Feb. 24: Kent BeatleFest; home and flower show in Akron; Barberton Fourth Friday; ‘Kiss Me Kate’ in Kent

Kent BeatleFest will be fab

homeshow_04
Gardens sprout from concrete at Akron Home & Flower Show
Boy, 9, is fifth Ohio child to die after flu-related illness
thingstodo170223cut
Things to Do, Feb. 23: ‘Menopause the Musical’ in Canton; ‘Mockingbird’ at Weathervane; ‘La Mer’ in Cleveland; soup at Firestone
eatthis170223cut
Mardi Gras, paczki and Italian wine — food events Week of Feb. 23
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next