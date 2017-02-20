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Local history: After a lifetime of banking, it’s difficult to process this FirstMerit transaction

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: February 20, 2017 - 09:55 PM | Updated: February 21, 2017 - 03:06 PM
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A customer drives through the parking lot of the FirstMerit Bank branch off State Road in Cuyahoga Falls across the street from a Huntington Bank branch last year. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal file photo)

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