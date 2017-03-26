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Local history: Akron medicine man made Po-Ca-Ta-Lo natural remedies

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: March 26, 2017 - 07:43 PM
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The label on an empty bottle of Po-Ca-Ta-Lo Treatment No. 2 notes that the Akron remedy was known for many years as a reliable medicine. | Akron Beacon Journal file photo


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