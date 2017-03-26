All CATEGORIES
☰ Menu

Local history: Akron medicine man made Po-Ca-Ta-Lo natural remedies

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: March 26, 2017 - 07:43 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The label on an empty bottle of Po-Ca-Ta-Lo Treatment No. 2 notes that the Akron remedy was known for many years as a reliable medicine. | Akron Beacon Journal file photo


MORE IN LIFESTYLE

akrondish29cut_06 ED SUBA JR. - AKRON BEACON JOURNAL
Akron Dish: No Greek bake sale this year; Blue Door discontinues dinners; Kent restaurants team up; buy cheap bakery products; wine events

I am in mourning.

Summit County ranks below average in Ohio for healthy living
Beer notes: Baseball and beer go hand in hand; Uinta dinner; Fat Tire fest
close01cut_01
Keeping their sunny side up, egg artists overcome obstacles to produce 20th show — Mary Beth Breckenridge
thingstodo0329cut_01
Things to Do, March 29: Billy Crystal at Playhouse Square; Daya at House of Blues; Vietnam Vigil at memorial park; art exhibit opening
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next