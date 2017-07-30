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Local history: Akron sailor’s rescue at sea in 1942 was nothing short of miraculous

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: July 30, 2017 - 08:48 PM | Updated: July 31, 2017 - 05:47 PM
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The Japanese navy sank the U.S. cruiser Astoria on Aug. 8, 1942, near the Solomon Islands. Seaman Elgin Staples of Akron was on board during the attack in World War II. | Akron Beacon Journal file photo


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