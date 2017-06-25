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Local history: Akron woman, 92, shares memories as family observes 100th anniversary in town

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: June 25, 2017 - 07:22 PM
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East Akron residents Lillian and Edward Scrutchings hold their grandchildren Buddy Boy and Beverly Scrutchings in the late 1930s. (Photo courtesy of Ophelia S. High)


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