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Local history: This Place, This Time

Local history: Auto executive John DeLorean cut Chevrolet’s ties with Soap Box Derby in 1972 and expected it to fail

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: July 16, 2017 - 11:01 PM
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Bonanza stars (from left) Lorne Greene, Michael Landon and Dan Blocker sit in the Derby Downs stands and cheer on young racers in August 1962. | Akron Beacon Journal file photo


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