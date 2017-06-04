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Local history: Bicyclist’s daily commute was Akron novelty in 1950s and 1960s

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: June 4, 2017 - 06:56 PM | Updated: June 5, 2017 - 01:12 PM
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Dr. Joseph S. Lichty rides his three-speed British bicycle during a 1964 morning commute from his Hampshire Road home to Akron General Hospital. | Akron Beacon Journal file photo


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