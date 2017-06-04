All CATEGORIES
☰ Menu

Local history: Bicyclist’s daily commute was Akron novelty in 1950s and 1960s

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: June 4, 2017 - 06:56 PM | Updated: June 5, 2017 - 01:12 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dr. Joseph S. Lichty rides his three-speed British bicycle during a 1964 morning commute from his Hampshire Road home to Akron General Hospital. | Akron Beacon Journal file photo


MORE IN LIFESTYLE

Kentucky supplier recalls more than 22,000 pounds of beef; some shipped to Ohio - 12:19 PM

LOUISVILLE, KY.: The U.S. Department of Agriculture says a Kentucky-based food distributor has issued a recall on more than 22,000 pounds of ground beef and other beef products due to possible E. coli bacteria contamination.

thingstodo0606_01
Things to Do, June 6: ‘Norman’ at Nightlight; Music by the Lake; Ruhlman book signing appearances
hist05cut_web
Local history: Bicyclist’s daily commute was Akron novelty in 1950s and 1960s
thingstodo0605_01
Things to Do, June 5: ‘House of Cards’ on Netflix; Michael Eric Dyson at library; hear a classic story told live
cancer05cut_01
Quickly reporting cancer complications may boost survival
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next