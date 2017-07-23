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Local history: Boys only?!? Girl pleaded to race in Soap Box Derby in 1937

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: July 23, 2017 - 08:03 PM | Updated: July 24, 2017 - 04:47 PM
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Karren Stead, 11, of Lower Bucks County, Pa., became the first girl to win the All-American Soap Box Derby in 1975. | Akron Beacon Journal file photo


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