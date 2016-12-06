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Anniversary of Pearl Harbor

Local history: Buddies met different fates after switching jobs before Pearl Harbor

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: December 6, 2016 - 09:42 PM
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Gina Koncz holds a post card post marked 1940 from Ed Emery to her father Anthony Mollica on Tuesday in Barberton. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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The colorful postcard has faded over the decades. Its edges show wear and tear, and at least one fragile corner has fallen off. The ink-written note still remains legible:

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