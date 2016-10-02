All CATEGORIES
☰ Menu

Local history: Burlesque stripper Gypsy Rose Lee teased Akron in 1941

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: October 2, 2016 - 09:19 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Burlesque star Gypsy Rose Lee performed a strip tease act during a four day engagement at the Akron Palace Theater in October 1941. (Akron Beacon Journal File Photo)


MORE IN LIFESTYLE

eatthis06cut KAREN SCHIELY - AKRON BEACON JOURNAL
Polish and Italian food and a craft beer fest — events for the Week of Oct. 6 - 6:15 PM

Polish fare. You can celebrate Polish Octoberfest at the Polish American Club of Akron from 5 to 10 p.m. Saturday. The event will feature dancing to polka music and homemade food including pierogi, Polish sausage and cabbage rolls. Admission is $5. The club is at 472 E. Glenwood Ave. in North Akron.

dothis06_01
The mysterious dinner plate explored at Cleveland exhibit - 6:15 PM
akrondish05_03
Akron Dish: Two new cafes in downtown Akron; more openings
beernotes05_06
Beer notes: MadCap opens Friday in Kent; Two Monks launches in Akron; breweriana show
grocery06cut
Food prices are falling. How are shoppers benefiting? - 6:58 PM
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next