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Local history: Burlesque stripper Gypsy Rose Lee teased Akron in 1941

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: October 2, 2016 - 09:19 PM
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Burlesque star Gypsy Rose Lee performed a strip tease act during a four day engagement at the Akron Palace Theater in October 1941. (Akron Beacon Journal File Photo)


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