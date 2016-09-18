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Local history: Can you help solve these mini mysteries?

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: September 18, 2016 - 10:27 PM
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Elementary, my dear. Grab a magnifying glass. Readers are invited to help solve some mini mysteries about local history. | Akron Beacon Journal file photo


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