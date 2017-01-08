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Local history: Celebrity couple Debbie Reynolds and Eddie Fisher honeymooned in Fairlawn in 1955

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: January 8, 2017 - 09:00 PM | Updated: January 9, 2017 - 10:31 AM
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Hollywood actress and singer Debbie Reynolds adjusts the collar of her newlywed husband, Eddie Fisher, a popular singer and TV host, while dining Oct. 2, 1955, at the Chanticleer Restaurant on Ghent Road in Fairlawn. Chanticleer manager Charles Samie stands behind the honeymooners. | Akron Beacon Journal file photo


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