All CATEGORIES
☰ Menu

Local history: Cleveland nearly had a subway — thanks to Barberton’s founder

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: October 9, 2016 - 10:30 PM | Updated: October 10, 2016 - 03:27 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Barberton founder O.C. Barber (1841-1920) served as president of the Cleveland, Akron & Canton Terminal Railway. | Akron Beacon Journal file photo


MORE IN LIFESTYLE

Cleveland Beer Week returns Friday without Brewzilla - 6:05 PM

Say goodbye to Brewzilla and hello to Rare.

McDonalds-Clowns1669f_00
McDonald’s: Ronald McDonald keeping a lower profile during clowning craze
Monica-Potter-hi
Actress Monica Potter’s transformation of Cleveland home to be documented in show debuting tonight
thingstodo1011cut
Things to Do, Oct. 11: Get Up Kids at Musica, community conversation at Main Library, boogie piano concert
anger11cut
Beware extremes: Exercise, anger may trigger heart attack
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next