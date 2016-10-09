All CATEGORIES
☰ Menu

Local history: Cleveland nearly had a subway — thanks to Barberton’s founder

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: October 9, 2016 - 10:30 PM | Updated: October 10, 2016 - 03:27 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Barberton founder O.C. Barber (1841-1920) served as president of the Cleveland, Akron & Canton Terminal Railway. | Akron Beacon Journal file photo


MORE IN LIFESTYLE

Monica-Potter-hi Jason Miller / AP Images
Actress Monica Potter’s transformation of Cleveland home to be documented in show debuting tonight - 9:41 AM

Starting tonight, HGTV will share actress Monica Potter’s renovation of her childhood home in Cleveland.

thingstodo1011cut
Things to Do, Oct. 11: Get Up Kids at Musica, community conversation at Main Library, boogie piano concert
anger11cut
Beware extremes: Exercise, anger may trigger heart attack
hist10cut_01
Local history: Cleveland nearly had a subway — thanks to Barberton’s founder
goodnews10_bennett_01
Good News — Oct. 10
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next