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Local history: Cleveland nearly had a subway — thanks to Barberton’s founder

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: October 9, 2016 - 10:30 PM | Updated: October 10, 2016 - 03:27 PM
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Barberton founder O.C. Barber (1841-1920) served as president of the Cleveland, Akron & Canton Terminal Railway. | Akron Beacon Journal file photo


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