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Local history: Developer built luxury apartments near Grace Park, but they didn’t last

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: March 19, 2017 - 10:13 PM | Updated: March 20, 2017 - 10:27 PM
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The Akron Wrecking Co. razes the former Campania Flats apartment house in 1981 at 279 Park St. after the city condemned it. The Campania, opened in 1904, was a twin of Amelia Flats but had smaller apartments. | Akron Beacon Journal file photo


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