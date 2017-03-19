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Local history: Developer built luxury apartments near Grace Park, but they didn’t last

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: March 19, 2017 - 10:13 PM

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Local history: Developer built luxury apartments near Grace Park, but they didn’t last - 10:13 PM

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