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Local history: Elegant, restricted Fairlawn Heights was advertised as elite retreat 100 years ago

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: April 23, 2017 - 07:09 PM | Updated: April 23, 2017 - 10:37 PM
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Fairlawn Country Clubs beautiful new clubhouse is unveiled in August 1930. The club is celebrating its centennial this year after organizing in 1917. (Akron Beacon Journal file photo)


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