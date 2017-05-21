All CATEGORIES
☰ Menu

Local history: Enjoy a free doughnut while honoring Salvation Army’s ‘doughnut lassies’

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: May 21, 2017 - 08:48 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A Salvation Army "doughnut lassie" wears a helmet while rolling dough during World War I. Credit: Library of Congress


MORE IN LIFESTYLE

Pet events: Pet Expo, vaccine clinic, adoptions - 4:18 PM

Maggie’s Mission Dog and Horse Rescue Adoption Events — 11 a.m. to 1 p.m. Saturday at PetSmart, 3750 W. Market St., Fairlawn; noon to 2 p.m. Sunday at Pet Valu, 3461 Hudson Drive, Cuyahoga Falls. www.maggiesmissionrescue.org.

Cedar Point’s new Point Plummet water slide not for the faint of heart or heights
thingstodo0525
Things to Do, May 25: Scott Stapp in Kent; plays on rubber at New World Performance Laboratory; ‘Twilight Zone’ performance; pianist Perahia with Cleveland Orchestra
akrondish24_cascade
Akron Dish: Food Truck Wednesdays coming to downtown Akron; Crave Cantina opens in Falls; Piada partners with LeBron James Foundation; tastings and events
thingstodo0524
Things to Do, May 24: ‘Smokey and the Bandit’ on screens; Norah Jones at Nautica; learn about tropical plants; documentary on autism and Disney movies
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next