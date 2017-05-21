All CATEGORIES
☰ Menu

Local history: Enjoy a free doughnut while honoring Salvation Army’s ‘doughnut lassies’

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: May 21, 2017 - 08:48 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A Salvation Army "doughnut lassie" wears a helmet while rolling dough during World War I. Credit: Library of Congress


MORE IN LIFESTYLE

hist22cut_03
Local history: Enjoy a free doughnut while honoring Salvation Army’s ‘doughnut lassies’ - 9:29 PM

Behind every U.S. doughboy in World War I was a doughgirl holding a platter of doughnuts.

Charity events: Vintage Canton and Cantors in Concert - 9:27 PM
Canal Captain’s Ball raises funds for Ohio & Erie Canal - 9:27 PM
Celebrate the Plate benefits Akron Children’s Hospital - 9:27 PM
booktalk21_odd
Local books and authors: Novel about four boys in summer of 1960; biography of pop culture journalist; events and signings
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next