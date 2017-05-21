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Local history: Enjoy a free doughnut while honoring Salvation Army’s ‘doughnut lassies’

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: May 21, 2017 - 08:48 PM
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A Salvation Army "doughnut lassie" wears a helmet while rolling dough during World War I. Credit: Library of Congress


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