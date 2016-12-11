All CATEGORIES
☰ Menu

This Time, This Place

Local history: Federal agents took away families of ‘enemy aliens’

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: December 11, 2016 - 07:28 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cincinnati football player Eberhard Fuhr, 17, carried Alien Registration No. 4056849 is this 1942 passport from the Alien Registration Division. The German immigrant later was sent to an internment camp in Texas. | Photo courtesy of Eberhard Fuhr


MORE IN LIFESTYLE

hist12cut_01
Local history: Federal agents took away families of ‘enemy aliens’

Former Akron resident Eberhard Fuhr, 91, remembers hearing the Sunday radio broadcast in Cincinnati about the Japanese bombing of Pearl Harbor on Dec. 7, 1941.

thingstodo1212cut
Things to Do, Dec. 12: Stones on screen; holiday concerts in Youngstown, Akron, Falls
People Helping People — Dec. 12
victorian11cut_1
Tallmadge boutique takes holistic approach to women’s well-being
sheldon11cut_1
Dogged rescuer wouldn’t give up on runaway Sheldon
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next