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Local history: Flowers, cards and candy? Mother’s Day founder feared commercialization on Akron visit

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: May 7, 2017 - 08:47 PM | Updated: May 8, 2017 - 05:24 PM
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Anna Marie Jarvis, founder of Mother's Day.


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