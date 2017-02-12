All CATEGORIES
☰ Menu

Local history: Former slave Frederick Douglass made impassioned 1854 address in Hudson

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: February 12, 2017 - 09:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram



MORE IN LIFESTYLE

oldflorist13cutweb PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Barberton flower shop edges toward 100 years — Caine’s Flowers thrives in a fading industry - 11:20 PM

By Katie Byard

hist13cutweb
Local history: Former slave Frederick Douglass made impassioned 1854 address in Hudson - 11:20 PM
party13cut_07
Families gather to support ‘angels’ - 11:12 PM
Charity events: Kidney Foundation, Polar Bear Jump, Heart Ball - 11:11 PM
thingstodo170213cut
Things to Do, Feb. 13: ‘The Whale’ at None Too Fragile; cupcakes at library; learn about piano competition - 10:55 PM
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next