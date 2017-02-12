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Local history: Former slave Frederick Douglass made impassioned 1854 address in Hudson

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: February 12, 2017 - 09:15 PM | Updated: February 13, 2017 - 05:24 PM
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