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Local history: Former slave Frederick Douglass made impassioned 1854 address in Hudson

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: February 12, 2017 - 09:15 PM
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Local history: Former slave Frederick Douglass made impassioned 1854 address in Hudson - 9:15 PM

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