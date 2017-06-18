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Local history: Goodyear’s PeopleMover whisked Disney guests to Tomorrowland

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: June 18, 2017 - 06:44 PM | Updated: June 19, 2017 - 03:05 PM
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Goodyear Chairman and Chief Executive Officer Russell DeYoung rides the PeopleMover through Disneylands Tomorrowland in 1967 with Mickey Mouse and Miss Disneyland Marcia Miner. (Goodyear Tire & Rubber Co. via University of Akron Archives)


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