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Local history: Grey Lodge, former home of rubber barons, has a colorful past

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: November 20, 2016 - 08:05 PM
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Grey Lodge, the West Exchange Street residence of the Work and Stadelman families in the early 20th century, became the official home of the Akron City Womans Club in 1946. | Akron Beacon Journal file photo


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