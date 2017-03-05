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Local history: Hello, Guinness! Breaking world records was a 1970s craze

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: March 5, 2017 - 10:19 PM
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Wooster resident Vernon Craig, whose stage name was Komar the Hindu Fakir, breaks a world record in 1971 by reclining on a bed of nails for 25 hours and 20 minutes. | Akron Beacon Journal file photo


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