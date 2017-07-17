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Local history: Here’s how Beacon Journal first reported Soap Box Derby in 1934

Published: July 17, 2017 - 09:21 PM
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Goodyear athletic director Ed Chief Conner serves as the official starter of the 1934 Akron Soap Box Derby on Tallmadge Hill. Note the unusual designs of downhill racers in Akron's inaugural event.


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Editor’s note: Here is the first known article in the Akron Beacon Journal to mention the Soap Box Derby — back when the All-American race was held in Dayton. The Akron derby was held on East Tallmadge Avenue. This article was published June 25, 1934.

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