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Local history: Houdini made great escapes in Akron

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: October 30, 2016 - 09:14 PM
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Master magician and escape artist Harry Houdini (1874-1926), creator of The Greatest Illusions Ever Invented, died 90 years ago this Halloween at age 52.


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