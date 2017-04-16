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Local history: Jimmy Doolittle’s 1942 raid on Tokyo gave morale boost to Americans 75 years ago

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: April 16, 2017 - 10:08 PM | Updated: April 17, 2017 - 07:42 AM
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Lt. William M. Bower, 25, a Ravenna native who flew with Doolittles Tokyo Raiders, returns to his hometown in July 1942. The town held Bill Bower Day. | Akron Beacon Journal file photo


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