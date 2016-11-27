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Local history: ‘Miss Thanksgiving,’ a baby advertised for adoption in 1939, learns truth about past

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: November 27, 2016 - 09:25 PM | Updated: November 28, 2016 - 04:23 PM
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Akron baby Nancy Hitch, the adopted daughter of Vernon and Elizabeth Hitch, was dubbed Miss Thanksgiving after being born on Thanksgiving Day 1939 at City Hospital. (Photo courtesy of Linda Oliverii)


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