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Local history: Patriotic fervor swept Akron in 1917 as U.S. entered World War I

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: April 2, 2017 - 09:32 PM | Updated: April 3, 2017 - 05:23 PM
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Hundreds of National Guardsmen trained at Camp Akron during World War I near the amusement rides at Silver Lake Park. | Akron Beacon Journal file photo


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