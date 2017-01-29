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Local history: Readers offer updates on recent articles

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: January 29, 2017 - 08:23 PM
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Kim Stover (left) reunited with her friend Jim Ripley this past summer in Canal Fulton. She is holding the doll that Ripley mailed to her from Vietnam after reading her Santa letter in the Akron Beacon Journal. (Photo courtesy of Kim Stover)


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