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Local history: Rubber Bowl crowds gasped and shrieked at Jimmie Lynch’s Death Dodgers

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: June 11, 2017 - 07:03 PM
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A daredevil from Jimmie Lynchs Death Dodgers crashes a Dodge through a wall of fire in 1942. Its one way of keeping warm, Lynch joked. | Akron Beacon Journal file photo


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